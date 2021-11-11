В Тульской области молодой человек заправилося за чужой счет Фото: Алексей ФОКИН

47-летний житель Дубенского района где-то по рассеянности оставил свою банковскую карту. Об этом он узнал случайно — когда получил сообщение о списании с нее без малого трех тысяч рублей.

Впрочем, полицейские быстро установили личность злоумышленника. Неожиданной находкой воспользовался 26-летний местный житель, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах и на АЗС. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время на него заведено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».