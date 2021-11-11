В Тульской области заблокировали три сайта с запрещенным содержимым Фото: Игорь КОПЫТОВ

Узловской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга Интернета были выявилены 3 сайта, на которых размещалась информация о способах хищения энергоресурсов при помощи специальных магнитов. За подобные способы обмана, в зависимости от размера причиненного ущерба, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В настоящее время доступ к запрещенной информации ограничен.