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Общество11 ноября 2021 16:08

В Тульской области сирота получил жилье только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Одоевского района Тульской области провела проверку по обращению местного жителя
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области сирота получил жилье только после вмешательства прокуратуры

В Тульской области сирота получил жилье только после вмешательства прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки было установлено, что обратившийся а помощью молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения и состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенными помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье ему предоставлено не было.

Прокурор обратился в суд с иском к министерству труда и социальной защиты Тульской области о предоставлении нуждающемуся гражданину благоустроенного жилого помещения, который был рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение.