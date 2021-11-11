В Тульской области сирота получил жилье только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки было установлено, что обратившийся а помощью молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения и состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенными помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье ему предоставлено не было.

Прокурор обратился в суд с иском к министерству труда и социальной защиты Тульской области о предоставлении нуждающемуся гражданину благоустроенного жилого помещения, который был рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение.