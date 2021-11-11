Кому в Туле отключат электричество 12 ноября

Отключения связаны с различными работами Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 12 ноября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это связано с необходимостью провести различные работы:

- установка узла учета;

- обрезка деревьев;

- перераспределение нагрузки и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Маргелова, 3, 9; (Садовые домики, 16, 17, 18);

- ул. Октябрьская, 93, 95, 95-а, 95-б;

- ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 5-15 (нечётн.), 15-а;

- ул. Советская, 84;

- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.);

- ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108;

- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.).

Мясново:

- 12-й пр-зд, 13-21 (нечётн.), 10, 14-20 (чётн.);

- 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

- 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.);

- 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.);

- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.);

- ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63;

- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6;

- 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а;

- ул. Воздухофлотская, 48-54;

- 10-й пр-зд, 21, 22;

- 11-й пр-зд, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а;

- 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22.

п. Октябрьский, 193-а, 193-238;

п. 2-й Западный:

- ул. Новосёлов, 7, 15, 17;

- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.