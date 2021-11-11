Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 15:41

В Тульской области в октябре 2021 года замуж вышла 73-летняя пенсионерка

Всего в октябре семью создали 752 пары, а развелись - 475 пар
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самой юной невесте исполнилось 17

Самой юной невесте исполнилось 17

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в октябре 2021 года замуж вышла 73-летняя пенсионерка. Она стала самой взрослой невестой в этом месяце, сообщает Комитет ЗАГС региона. А самым зрелым женихом стал 78-летний мужчина.

Отмечается также, что самой юной невесте исполнилось 17, а жениху - 19. Всего в октябре семью создали 752 пары, а развелись - 475 пар.

Самыми популярными именами октября стали Владислав, Дмитрий, Артём, Анна, София, Алиса. Из редких имен отмечены Мигель, Добрыня, Роберт, Николь, Оливия, Ярослава.