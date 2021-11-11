Самой юной невесте исполнилось 17 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в октябре 2021 года замуж вышла 73-летняя пенсионерка. Она стала самой взрослой невестой в этом месяце, сообщает Комитет ЗАГС региона. А самым зрелым женихом стал 78-летний мужчина.

Отмечается также, что самой юной невесте исполнилось 17, а жениху - 19. Всего в октябре семью создали 752 пары, а развелись - 475 пар.

Самыми популярными именами октября стали Владислав, Дмитрий, Артём, Анна, София, Алиса. Из редких имен отмечены Мигель, Добрыня, Роберт, Николь, Оливия, Ярослава.