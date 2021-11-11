Один из мясокомбинатов «Города мастеров» признан банкротом

Процедуру банкротства ввели и для «Тепло-Огаревского мясокомбината» Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ООО «Тульский пионер» признали банкротом по решению Арбитражного суда. Данное предприятие - мясокомбинат - входил в структуру «Города мастеров».

Процедура его банкротства началась еще в марте 2021 года - компания задолжала Сбербанку более 390 миллионов рублей. Тогда же в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения, временным управляющим стала Елена Русакова.

Процедуру банкротства ввели и для «Тепло-Огаревского мясокомбината», также входящего в «Города мастеров». Решение о его банкротстве будут принимать в марте 2022 года.

Напомним, что сложности в работе у данных предприятий начались после внезапной смерти генерального директора Игоря Липгарта в конце августа 2020 года. Тогда доходы компаний упали вдвое, а в конце 2020 года вопрос о долге по зарплате в 8,5 миллионов рублей пришлось решать через прокуратуру.