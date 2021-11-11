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Происшествия11 ноября 2021 12:14

В Богородицком районе под Бегичево в столкновении легковушки с автобусом погибли два человека

Предположительно, водитель "десятки" не справился с управлением
Елена Иргиз
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Фото: "Свобода слова Богородицк"

Фото: "Свобода слова Богородицк"

В Богородицком районе под Бегичево в ДТП погибли два человека. Авария случилась утром 11 ноября.

По предварительным данным ГИБДД, около 10:10 на 3 километре трассы "Богородицк-Епифань" "ВАЗ-2110" врезался в "ПАЗ" с пассажирами. Автобус ехал по маршруту "Богородицк-Бегичево".

Фото: "Свобода слова Богородицк"

Фото: "Свобода слова Богородицк"

Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, от чего вылетел на полосу встречного движения, где потом машина и врезалась в автобус.

Фото: "Свобода слова Богородицк"

Фото: "Свобода слова Богородицк"

В результате аварии от полученных травм скончались водитель и пассажир "десятки". Их личности в настоящее время устанавливаются. По свидетельствам очевидцев, это двое молодых людей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиция. Обстоятельства аварии выясняются.