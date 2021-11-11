Драка вспыхнула в ходе пьяного конфликта Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы отметил Новый год дракой с приятелем. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Как выяснило предварительное расследование, ночью 1 января 2021 года ранее судимый 40-летний мужчина был пьян и поссорился со своим знакомым в его квартире. В результате конфликта вспыхнула драка, и обвиняемый ударил по меньшей мере 4 раза по лицу и голове потерпевшего, а потом пнул его в грудь ногой. Мужчина получил серьезные повреждения.

Сейчас нападавший туляк арестован. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.