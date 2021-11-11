Тулячка отказалась от услуг медицинского центра и получила крупную денежную компенсацию

Жалобу женщины рассмотрел региональный Роспотребнадзор Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело жалобу клиентки на медицинский центр «Гиппократ». По словам пожилой женщины, она обратилась в организацию за платными услугами, после чего был оформлен договор.

Позже он был расторгнут, так как женщина отказалась от лечения. Все нужные бумаги были подписаны, в том числе и акт о расторжении договора и соглашение о возврате оплаты, однако внесенные деньги центр ей не вернул.

Ведомство обратилось в суд, который взыскал с организации неустойку за просрочку выполнения требования потребителя, а также оплату судебных расходов и компенсацию морального вреда. В итоге ООО «Гиппократ» обязано возместить женщине сумму почти в семь раз больше той, что была указана в договоре.