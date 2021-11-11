Полиция проводит процессуальную проверку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле молодой человек обокрал соседа по коммуналке. 47-летний мужчина забыл кошелек на общей кухне, а потом обнаружил, что из него пропало 1500 рублей.

Подозрение сразу пало на одного из жителей той же коммунальной квартиры, оно в дальнейшем и подтвердилось. Нигде не работающий 23-летний парень увидел оставленный на кухне кошелек, ночью, пока никого не было, забрал из него деньги.

В преступлении молодой человек признался. Полиция проводит процессуальную проверку, будет возбуждено уголовное дело.