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Происшествия11 ноября 2021 10:53

В Туле молодой человек обокрал соседа по коммуналке

47-летний мужчина забыл кошелек на общей кухне, а потом обнаружил, что из него пропало 1500 рублей
Елена Иргиз
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Полиция проводит процессуальную проверку

Полиция проводит процессуальную проверку

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле молодой человек обокрал соседа по коммуналке. 47-летний мужчина забыл кошелек на общей кухне, а потом обнаружил, что из него пропало 1500 рублей.

Подозрение сразу пало на одного из жителей той же коммунальной квартиры, оно в дальнейшем и подтвердилось. Нигде не работающий 23-летний парень увидел оставленный на кухне кошелек, ночью, пока никого не было, забрал из него деньги.

В преступлении молодой человек признался. Полиция проводит процессуальную проверку, будет возбуждено уголовное дело.