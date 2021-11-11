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Происшествия11 ноября 2021 10:06

В Суворовском районе «Chevrolet» врезался в грузовик с пьяным водителем за рулем

В результате столкновения травмы получил 22-летний парень
Источник:kp.ru
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Авария случилась вечером 9 ноября на трассе «Чекалин-Суворов-Ханино»

Авария случилась вечером 9 ноября на трассе «Чекалин-Суворов-Ханино»

Фото: материалы пресс-служб

В Суворовском районе «Chevrolet» врезался в грузовик с пьяным водителем за рулем. В аварии есть пострадавшие.

По предварительной информации, около 19:30 на 15 километре трассы «Чекалин-Суворов-Ханино» 22-летний юноша, будучи за рулем «Chevrolet Cruz»,переоценил свои возможности, не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик «ЗИЛ 5301», которым управлял также 22-летний юноша.

В результате столкновения виновник аварии получил различные травмы и его отвезли в больницу. Во время разбора инцидента также выяснилось, что водитель грузовика был пьян и даже не имел водительских прав, при этом у машины не было полиса ОСАГО и не работали внешние световые приборы.