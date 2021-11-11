В Щекине на пожаре пострадал 40-летний мужчина

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Вечером 10 ноября в Щекине произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире на улице Пионерской поступило пожарным около 17:06.

Бороться с огнем выехали два пожарных расчета и автолестница. Пожар удалось затушить около 17:30, эвакуировав из дома 7 человек.

На пожаре пострадал 40-летний мужчина - он отравился продуктами горения. В результате в комнате обгорела кровать и кресло, дым закоптил квартиру по всей площади. Причина пожара выясняется.