Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 9:15

В Щекине на пожаре пострадал 40-летний мужчина

Из огня также спасли 7 человек
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 10 ноября в Щекине произошел пожар. Сообщение о возгорании в квартире на улице Пионерской поступило пожарным около 17:06.

Бороться с огнем выехали два пожарных расчета и автолестница. Пожар удалось затушить около 17:30, эвакуировав из дома 7 человек.

На пожаре пострадал 40-летний мужчина - он отравился продуктами горения. В результате в комнате обгорела кровать и кресло, дым закоптил квартиру по всей площади. Причина пожара выясняется.