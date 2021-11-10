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Происшествия10 ноября 2021 17:13

За убийство в пьяной драке житель Советска получил 9,5 лет колонии

Уголовное дело рассмотрел местный суд
Елена Иргиз
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На предварительном следствии злоумышленник признал свою вину

На предварительном следствии злоумышленник признал свою вину

Фото: Алексей ФОКИН

За убийство в пьяной драке житель Советска получил 9,5 лет колонии. Уголовное дело рассмотрел местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ночью 20 июня 2021 года недалеко от кафе при лодочной станции случилась драка - так закончился конфликт между посетителями бара. В пылу столь бурного выяснения отношений обвиняемый нанес два удара ножом в спину 26-летнему жителю Щекина. Молодого человека с ранениями отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.

На предварительном следствии злоумышленник признал свою вину. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, взыскав также в пользу потерпевших родственников юноши 950 тысяч рублей.