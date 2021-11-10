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Общество10 ноября 2021 16:23

В Веневе установили памятник булочке

Его автором стал краевед Денис Махель
Источник:kp.ru
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В Веневе установили долгожданный арт-объект - памятник гастрономическому бренду булочке-венёвке. Она находится на пересечении улиц Володарского и Бундурина рядом с хлебным магазином, в котором как раз можно купить эти булочки.

Автором памятника стал краевед Денис Махель, который подал свой проект на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл его, войдя в число пяти лучших проектов.Изготовленная из стеклопластика булочка теперь заняла свое место на улице Венева. Она поднимается вверх на 2,5 метра.

Скульптором памятника стал Владимир Трулов, автор знаменитого бронзового «Тульского пряника».