В Веневе установили памятник булочке

В Веневе установили долгожданный арт-объект - памятник гастрономическому бренду булочке-венёвке. Она находится на пересечении улиц Володарского и Бундурина рядом с хлебным магазином, в котором как раз можно купить эти булочки.

Автором памятника стал краевед Денис Махель, который подал свой проект на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграл его, войдя в число пяти лучших проектов.Изготовленная из стеклопластика булочка теперь заняла свое место на улице Венева. Она поднимается вверх на 2,5 метра.

Скульптором памятника стал Владимир Трулов, автор знаменитого бронзового «Тульского пряника».