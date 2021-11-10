По охвату вакцинацией Тульская область находится на девятнадцатом месте в стране Фото: Алексей ФОКИН

Тульская область вышла в двадцатку регионов по числу привитых от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения области.

Как считает ведомство, существующий темп вакцинации достаточен для того, чтобы к концу 2021 года выйти на 80% уровня вакцинации жителей Тулы и области - то есть, получить коллективный иммунитет.

По последним данным, первым компонентом вакцины привились уже более 670 тысяч жителей области, вторым - более 622 тысяч. Взрослое население вакцинировано уже на 55%, это выше, чем общие цифры по России. По охвату вакцинацией Тульская область находится на девятнадцатом месте в стране.