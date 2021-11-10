О возобновлении долгосрочных свиданий УФСИН по Тульской области сообщит отдельно Фото: Алексей ФОКИН

В тульской колонии № 7 запретили проведение длительных свиданий. Как сообщает региональная служба исполнения наказаний, это связано с высоким риском возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

Краткосрочные свидания допускаются в специальных помещениях с защитными стеклами, при этом все участники свидания должны быть в масках, бахилах и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

О возобновлении долгосрочных свиданий УФСИН по Тульской области сообщит отдельно.