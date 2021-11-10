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Общество10 ноября 2021 14:50

В тульской колонии № 7 запретили проведение длительных свиданий

Краткосрочные свидания допускаются в специальных помещениях
Елена Иргиз
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О возобновлении долгосрочных свиданий УФСИН по Тульской области сообщит отдельно

О возобновлении долгосрочных свиданий УФСИН по Тульской области сообщит отдельно

Фото: Алексей ФОКИН

В тульской колонии № 7 запретили проведение длительных свиданий. Как сообщает региональная служба исполнения наказаний, это связано с высоким риском возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

Краткосрочные свидания допускаются в специальных помещениях с защитными стеклами, при этом все участники свидания должны быть в масках, бахилах и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

О возобновлении долгосрочных свиданий УФСИН по Тульской области сообщит отдельно.