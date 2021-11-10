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Звезды10 ноября 2021 14:15

В Ясной Поляне закрывают дом-музей Толстого

В ближайшую неделю его будут готовить к зимнему сезону
Елена Иргиз
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В это время все экскурсии будут проходить только по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских» и по территории заповедника

В это время все экскурсии будут проходить только по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских» и по территории заповедника

Фото: Алексей ФОКИН

В Ясной Поляне дом-музей Толстого закрывают на профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Доступ к дому писателя временно будет закрыт, так как в ближайшую неделю его будут готовить к зимнему сезону. В это время все экскурсии будут проходить только по маршруту «Заповедник – Флигель Кузминских» и по территории заповедника.

Напомним, что усадьбу писателя закрывают на профилактические работы два раза в год - зимой и летом. Как поясняют работники музея, это делается для того, чтобы сохранить обстановку в доме такой, какой она была при жизни Льва Толстого.