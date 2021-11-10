Житель Тулы задолжал своему ребенку почти 400 тысяч рублей и стал невыездным

Фото: УФССП России по Тульской области

За неуплату алиментов жителю Тулы запретили выезжать за границу. Мужчина задолжал своему ребенку почти 400 тысяч рублей.

Согласно решению суда, 43-летний житель областной столицы должен ежемесячно выплачивать алименты, но мужчина игнорировал свои обязательства, не искал работу, не обращался в Центр занятости и накопил задолженность более 390 тысяч рублей.

Вспомнить о том, что он все-таки отец, туляка заставили приставы: они вынесли постановление, запрещающее должнику выезжать за границу. Поняв, что срывается его запланированная поездка, мужчина сразу же нашел деньги и погасил все долги по алиментам.