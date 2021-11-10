Оплачивать налоги должник не собирался Фото: материалы пресс-служб

За неоплаченные налоги житель Тулы лишился своих сбережений. Мужчина задолжал государству более 40 тысяч рублей.

Приставы известили туляка, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но оплачивать налоги не собирался. Тогда судебный пристав затребовал сведения о наличии у должника счетов в разных банках. Выяснилось, что мужчина имеет счет, на котором и была нужная сумма для погашения задолженности.

В итоге деньги со счета списали после постановления об обращении взыскания на средства. Долг по налогам погашен в полном объеме.