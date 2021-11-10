Житель Каменского района зарезал своего приятеля в пылу ссоры

Преступление произошло 27 сентября в селе Архангельское Фото: Алексей ФОКИН

Расследование убийства жителя Каменского района завершили тульские следователи. В преступлении обвиняется 42-летний мужчина, проживающий в том же селе.

Как установило следствие, 27 сентября 2021 года в селе Архангельское в жилом доме обвиняемый поссорился со своим 55-летним знакомым, и в пылу конфликта обвиняемый ударил своего противника не менее трех раз ножом в грудь. Раненый мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного разбирательства подозреваемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Ефремовский районный суд.