За неуплату уголовного штрафа жительнице Суворова назначили ограничение свободы

Фото: УФССП России по Тульской области

Жительнице Суворова ограничили свободу за неуплату штрафа. Женщина задолжала государству 48 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания в Российской Федерации.

О том, что за неоплаченный штраф в отношении женщины возбудили исполнительное производство, жительница Суворова была извещена вовремя, однако штраф платить не хотела и за рассрочкой в суд не обращалась. Тогда приставам пришлось заменить меру наказания.

Теперь за фальшивую регистрацию женщину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.