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Общество10 ноября 2021 11:16

За неуплату уголовного штрафа жительнице Суворова назначили ограничение свободы

Женщина задолжала государству 48 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранца
Елена Иргиз
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Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: УФССП России по Тульской области

Жительнице Суворова ограничили свободу за неуплату штрафа. Женщина задолжала государству 48 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания в Российской Федерации.

О том, что за неоплаченный штраф в отношении женщины возбудили исполнительное производство, жительница Суворова была извещена вовремя, однако штраф платить не хотела и за рассрочкой в суд не обращалась. Тогда приставам пришлось заменить меру наказания.

Теперь за фальшивую регистрацию женщину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.