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Общество10 ноября 2021 10:35

В центре Тулы ограничили остановку и стоянку транспорта

Это связано с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел
Елена Иргиз
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Это связано с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел

Это связано с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел

Фото: Алексей ФОКИН

В центре Тулы ограничили остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 00:00 до 15:00 10 ноября по улице Менделеевской со стороны площади Ленина и на парковке у площади Ленина со стороны ТЦ «Гостиный двор» запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Ограничения связаны с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.