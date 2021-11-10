Это связано с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Фото: Алексей ФОКИН

В центре Тулы ограничили остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 00:00 до 15:00 10 ноября по улице Менделеевской со стороны площади Ленина и на парковке у площади Ленина со стороны ТЦ «Гостиный двор» запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Ограничения связаны с проведением мероприятий к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.