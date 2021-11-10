Кроме Тулы туристы посещали также Ярославль, Кисловодск, Рязань Фото: Алексей ФОКИН

Тула вошла в ТОП-20 городов для путешественников в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проведенный опрос одним из сервисов бронирования отелей.

В двадцатку вошли Москва, Санкт-Петербург, Ялта, Сочи, Казань и заграничные направления, куда могут поехать туристы - Аланья, Стамбул, Афины, Хургада, Дубай. В двадцатке также и другие российские города, среди которых есть и Тула - она занимает 14 место. Кроме нее, туристы посещали также Ярославль, Кисловодск, Рязань.

Исследователи отмечают, что еще в 2019 году все эти города не были востребованы у путешественников.