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Общество10 ноября 2021 9:54

Трассу М-2 «Крым» в пределах Большой Тулы расширят до четырех полос

Работы коснутся северного направления
Игорь КОПЫТОВ
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Трассу М-2 «Крым» в пределах Большой Тулы расширят до четырех полос

Трассу М-2 «Крым» в пределах Большой Тулы расширят до четырех полос

Фото: Алексей ФОКИН

8 км трассы М-2 «Крым», проходящей в пределах городского округа расширят до четырех полос. Работы предусмотрены на участке с 162 км по 170 км.

Сейчас ведется переустройство инженерных коммуникаций, фрезерование старого покрытия, устройство земляного полотна, объездных дорог и замена водопропускных труб. Основные работы запланированы на следующий год - укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, приведение в норму 13 примыканий. Ширина проезжей части составит 14 метров.

Также будут построены две разворотные петли в районе населенных пунктов. Для удобства жителей автобусные остановки будут снабжены заездными карманами.

Все работы планируется завершить к ноябрю 2022 года.