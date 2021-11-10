Трассу М-2 «Крым» в пределах Большой Тулы расширят до четырех полос Фото: Алексей ФОКИН

8 км трассы М-2 «Крым», проходящей в пределах городского округа расширят до четырех полос. Работы предусмотрены на участке с 162 км по 170 км.

Сейчас ведется переустройство инженерных коммуникаций, фрезерование старого покрытия, устройство земляного полотна, объездных дорог и замена водопропускных труб. Основные работы запланированы на следующий год - укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, приведение в норму 13 примыканий. Ширина проезжей части составит 14 метров.

Также будут построены две разворотные петли в районе населенных пунктов. Для удобства жителей автобусные остановки будут снабжены заездными карманами.

Все работы планируется завершить к ноябрю 2022 года.