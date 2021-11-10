В Туле реставраторы закрасили надпись неизвестных вандалов на стене кремля

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Реставраторы закрасили надпись, которую оставили неизвестные вандалы на стенах тульского кремля. Работы ведет подрядчик с лицензией на проведение реставрации.

Восстановление стены кремля еще продолжаются: следов черной краски уже нет, но кирпичи на стенах не одного цвета, поэтому нужно еще подобрать оттенки. По словам реставраторов, из-за влажной погоды сложно сказать, как краска поведет себя в дальнейшем, к тому же требуется докомпоновка цветов, так как за годы краска на стене кремля выцвела и не везде кирпичи одинакового цвета.

Работы планируют завершить на текущей неделе, если установится сухая погода. Самих же нарушителей ищет полиция, возбуждено уголовное дело.

Очевидцы также заметили, что пока идет реставрация стены, кто-то уже разрисовал занавеску, которой закрыли оставшееся место работы.