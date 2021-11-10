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Общество10 ноября 2021 9:15

Сообщения об ошибках на мемориальной табличке прокомментировала министр культуры Тульской области

Табличка была установлена на месте боев за город на стене Всехсвятского кладбища
Елена Иргиз
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На табличке заметили грамматические ошибки

На табличке заметили грамматические ошибки

Фото: материалы пресс-служб

Ранее "Комсомольская правда Тула" писала о том, что в областном центре установили мемориальную табличку с грамматическими ошибками. Эту новость прокомментировала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на брифинге, посвященном подготовке празднования 80-ой годовщины героической обороны Тулы.

Глава ведомства отметила, что табличка, установленная на месте боев, была проверена специалистами-филологами и после утверждена Тульской городской Думой. Мнения по поводу содержания разделились, но в целом специалисты согласились, что такая форма допустима.

После высказанных в СМИ претензий к грамматике и пунктуации, организаторы обратились к профессору ТГПУ им. Л.Н. Толстого Дмитрию Романову, который отметил, что тире в эллиптическом предложении не ставится и принципиальных ошибок в содержании таблички нет, так что менять ее нет оснований.