Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

На маршруты Тулы выйдут дополнительные единицы транспорта. Такое поручение дали губернатор области и глава городской администрации, сообщил сегодня, 9 ноября, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Игнатов.

Сообщается, что увеличение транспорта на линиях должно повысить уровень обслуживания пассажиров, а также дать им возможность соблюдать социальную дистанцию во время роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Отмечается также, что в октябре на муниципальные маршруты дополнительно вышли еще 13 автобусов, а ряды маршрутов с нерегулируемым тарифом также пополнились 20 автобусами. На некоторых маршрутах поменяли автобусы с малого класса на средний, чтобы увеличить вместимость пассажиров. Планируется добавить еще 8 автобусов среднего класса.