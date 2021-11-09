В Арсеньевском районе обезвредили артиллерийский снаряд калибром 122 мм

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Арсеньевском районе 9 ноября спасатели обезвредили боеприпас. Это был артиллерийский снаряд калибром 122 мм.

Спасатели также напоминают жителям и гостям региона, что в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда, нельзя подходить к ним близко или прикасаться, и тем более вскрывать или перемещать находку. В таком случае надо сразу звонить в полицию или МЧС.

Также в случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".