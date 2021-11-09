В Туле обустроят детскую площадку в сквере «Тульское чаепитие»

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы попросили привести в порядок детскую площадку в сквере «Тульское чаепитие». Одна из жительниц Зареченского района пожаловалась в городскую администрацию, рассказав, что состояние площадки очень плохое.

Власти пояснили, что сейчас проводится инвентаризация игрового оборудования, отмечаются недочеты, а также проводится ремонт - уже починили отдельные конструкции. Также в течение недели заменят лавочки на территории сквера.

Кроме этого, в администрации уточнили, что в планах есть установка в сквере системы видеонаблюдения.