За присвоение пособия по безработице бывший директор центра занятости в Суворове заплатит крупный штраф

Обвиняемая присвоила себе более 249 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области оштрафовали бывшего главу центра занятости населения. Женщина обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

На суде было установлено, что с 25 мая 2018 года по 20 декабря 2019 года начальник Центра занятости населения в Суворове - ГУ ТО «ЦЗН ТО» - пользуясь служебным положением, поставила на учет как безработных пять мужчин, которые об этом и не знали. Социальные пособия по безработице женщина получала сама и тратила их на свою нужды. Таким образом обвиняемая присвоила себе более 249 000 рублей.

Суд приговорил женщину к штрафу в 1 миллион рублей, лишив при этом право быть на государственной службе или занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года.