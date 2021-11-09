В Тульской области спасатели обезвредили четыре крупных боеприпаса времен ВОВ

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели обезвредили четыре крупных боеприпаса, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны. Следы войны нашли в Киреевском, Арсеньевском и Белевском районах, из них:

- два артиллерийских снаряда калибром 105 мм;

- один артиллерийский снаряд калибром 120 мм;

- одна минометная мина калибром 120 мм.

Спасатели также предупреждают жителей и гостей Тульской области, что при обнаружении таких боеприпасов нельзя подходить к ним близко и тем более прикасаться, а нужно сразу же звонить в полицию или службу спасения. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".