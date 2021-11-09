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Общество9 ноября 2021 12:37

В Тульской области за коронавирусные нарушения закрыли две продуктовые палатки и два магазина

Материалы административных дел переданы в суд
Елена Иргиз
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С 3 по 7 ноября ведомство проверило 60 организаций общественного питания и 24 организации торговли

С 3 по 7 ноября ведомство проверило 60 организаций общественного питания и 24 организации торговли

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за коронавирусные нарушения закрыли две продуктовые палатки и два магазина. Регулярную недельную проверку провел региональный Роспотребнадзор.

Так, за период с 3 по 7 ноября ведомство проверило 60 организаций общественного питания и 24 организации торговли. Из них нарушения допускали 15 точек общепита и 6 магазинов.

За многочисленные нарушения санитарных норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции временно приостановили деятельность киосков с продуктами ИП Пичин Р.Н. и ИП Бевз В.А. в Туле, а также два магазина - ИП Березевко О.А. (г. Алексин), ИП Доронина Л.В. (г. Богородицк). Материалы административных дел переданы в суд.