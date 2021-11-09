В Тульской области в следующем году предполагают отремонтировать восемь мостов Фото: Алексей ФОКИН

Это как пешеходные переправы, так и автомобильные - в Щекинском, Веневском, Куркинском, Воловском, Плавском и Белевском районах.

В первоначальный список вошли как пешеходные, так и автомобильные сооружения. В частности, мост через реку Березинка в деревне Игумново в Веневском районе, через реку Дон в селе Орловка Куркинского района, через реку Сухая Плота в деревне Борятино Воловского района, через реку Пениковка в Белеве, через реку Деготня в деревне Малая Кожуховка Щекинского района, три моста через реку Плава - в селе Крапивна, а также из деревни Крапивенская Слобода в деревню Казачья Слобода Щекинского района и в селе Камынино Плавского района.

Общая протяженность мостовых сооружений составляет 294 метра. Реконструкция мостов поможет обеспечить автомобильное и пешеходное сообщение для 6 744 человек. Предполагается, что все работы будут осуществлены в рамках учений Минобороны РФ.