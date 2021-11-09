Пожилые жители Тульской области могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому

Пожилые жители Тульской области могут пройти вакцинацию на дому Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в регионе работают несколько десятков мобильных бригад медиков, чтобы сделать жителям прививку от коронавируса на дому. Работа в этом направлении уже отлажена. Медики выезжают на дом к тем, кто сам в силу разных причин не может прийти в поликлинику.

Чтобы пройти вакцинацию на дому, маломобильному жителю нужно позвонить в свою поликлинику и сообщить о желании сделать прививку. С ним свяжутся, чтобы уточнить дату и время визита медицинской бригады или предложат прибыть в медучреждение на спецтранспорте.

Привитому выдают памятку и талон с датой повторной вакцинации. В случае возникновения проблем туляки могут обратиться к главному врачу поликлиники или на «горячую линию» регионального минздрава 8-800-4444-003.