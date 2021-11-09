В Тульской области изменился график работы многофункциональных центров
Фото: соцсети
С 8 ноября по 31 декабря меняется порядок работы отделений МФЦ Тульской области. Так, сокращается время работы части из них, а подача и выдача документов допускаются только по предварительной записи на портале госуслуг.
Все изменения — на инфографике ниже.
В Тульской области изменился график работы многофункциональных центров
В Тульской области изменился график работы многофункциональных центров
В Тульской области изменился график работы многофункциональных центров