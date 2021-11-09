В Тульской области в викторине для привитых от коронавируа зарегистрировалось около 60 тысяч человек Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Принять участие в розыгрыше могут как постоянные жители региона, так и временно зарегистрированные граждане, достигшие 18-летнего возраста. Обязательное условие: пройти вакцинацию от COVID-19 и иметь действующий сертификат. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел.

Среди призов - бытовая техника, электроника, легковые автомобили «Хавейл» и даже однокомнатные квартиры областной столице.

Первый розыгрыш назначен на 15 ноября.