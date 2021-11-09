В Заокском районе мужчина оскорбил приятеля и поплатился за это жизнью

Мужчина умер на месте преступления от полученных травм Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском районе осудили местного жителя, убившего приятеля по пьянке. Доказать вину 42-летнего мужчины удалось региональным следователям.

Как установило проведенное расследование, 29 августа 2021 года в одной из квартир поселка Велегож обвиняемый выпивал вместе со своим 34-летним приятелем. В какой-то момент последний оскорбительно высказался в адрес подсудимого, от чего тот разозлился, схватил нож и ударил своего оппонента в бедро. От полученных травм мужчина умер на месте преступления.

На следствии житель поселка признал свою вину. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима и 1 году 8 месяцам ограничения свободы. Также осужденный должен выплатить более 500 тысяч рублей компенсации потерпевшим.