В Туле вынесен приговор по делу о многомиллионном ущербе Минобороны Фото: Алексей ФОКИН

В Туле вынесен приговор бывшему генеральному директору фирмы «Гарант-Строй» Сергею Ахремюку по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

Так, по версии следствия, учредитель и гендиректор компании заключил с Минобороны госконтракт на выполнение на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции средней школы войсковой части № 39995, расположенной в Иркутской области стоимостью почти миллиард рублей. В период с февраля по сентябрь 2019 года он осуществлял перечисления денежных средств на счета подрядчиков. Однако работы на объекте не выполнялись, услуги не оказывались, вследствие чего, средняя школа и прилегающие к ней объекты, в установленные сроки не были построены и введены в эксплуатацию.

Ущерб от действий Ахремюка Минобороны оценило в 17 миллионов рублей.

Несмотря на то, что свою вину подсудимый не признал, его приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.