В одном из поселков Тульской области убрали травмоопасную детскую игровую площадку Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки было установлено, что игровая площадка, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Шахтерской поселка Новый Иншинского сельского поселения в Тульской области представляет опасность. Так, расположена она вблизи охранной зоны газораспределительных сетей, на информационном стенде не размещены сведения о правилах пользования и возрастных ограничениях, номера телефонов службы эксплуатации, под самим игровым оборудованием отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Наличествовали также погнутые конструкции, что создавало реальную угрозу здоровью детей, проводящим тут досуг.

Вопреки требованиям закона администрация Тулы не приняла своевременных мер к выявлению и устранению указанных дефектов оборудования. Поэтому в целях предотвращения возможных травм по требованию прокуратуры игровое оборудование было демонтировано, а на 2022 год запланированы обустройство и установка новой игровой площадки.