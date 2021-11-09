Фото: тульский экзотариум

В тульском экзотариуме выбрали самых популярных животных в октябре, сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: тульский экзотариум

По версии посетителей старого здания, победителем в голосовании стал фенек, на втором месте оказался Министр - он же и получил от одного из посетителей звание маршала. А на третьем месте оказалась серая неясыть, которая явно не намерена сдавать свои позиции в будущем.

Фото: тульский экзотариум

Работники экзотариума напоминают, что продолжается голосование за "Мистера (Мисс) Ноябрь". В нем может принять участие каждый желающий, кто придет на старую экспозицию сразу после ее открытия.