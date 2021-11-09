Просрочившего ремонт крыши котельной в Тульской области предпринимателя оштрафовали почти на 55 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Индивидуальный предприниматель, с которым заключен муниципальный контракт на ремонт кровли центральной котельной с. Архангельское Каменского района, не завершил работы в установленный срок, что поставило под угрозу подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Бизнесмен оштрафован на 54,5 тысячи рублей по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Работы по муниципальному контракту в настоящее время полностью завершены, котельная работает в штатном режиме.