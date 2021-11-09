Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 10:03

Просрочившего ремонт крыши котельной в Тульской области предпринимателя оштрафовали почти на 55 тысяч рублей

По требованию прокуратуры руководитель стройорганизации понес наказание за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Просрочившего ремонт крыши котельной в Тульской области предпринимателя оштрафовали почти на 55 тысяч рублей

Просрочившего ремонт крыши котельной в Тульской области предпринимателя оштрафовали почти на 55 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Индивидуальный предприниматель, с которым заключен муниципальный контракт на ремонт кровли центральной котельной с. Архангельское Каменского района, не завершил работы в установленный срок, что поставило под угрозу подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Бизнесмен оштрафован на 54,5 тысячи рублей по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Работы по муниципальному контракту в настоящее время полностью завершены, котельная работает в штатном режиме.