В Туле на стене Всехсвятского кладбища появилась мемориальная доска с ошибками

Фото: администрация Тулы

В понедельник, 8 ноября, в Туле торжественно открыли мемориальную доску, посвященную обороне города в 1941 году. Ее установили на южной стене Всехсвятского кладбища: именно там с 30 октября по 7 ноября 1941 года проходили ожесточенные бои за город. Следы от пуль и осколков снарядов до сих пор можно заметить на стене кладбища.

Идею установить такую доску подали местные жители, после ее поддержали Государственный архив Тульской области, Центральный архив Министерства обороны России и Российское военно-историческое общество (РВИО). Администрация города помогла благоустроить территорию в месте установки мемориала.

Однако в надписи на доске заметили ошибки: не хватает тире после слов «на стене», а слово «осколки» должно быть уточнено: «осколки снарядов».