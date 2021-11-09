Мать и дочь в Туле решили заняться наркодилерством: предсказуемый финал — обе задержаны Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия безработные мать и дочь, действовавшие в составе организованной группы, в период с марта по май текущего года приготовили к сбыту почти два килограмма (1776,54 гр) наркотических и психотропных веществ. Часть из них они разместили в тайниках в виде закладок на территории бывшего Ленинского района, а оставшуюся часть хранили по месту жительства в Пролетарском округе.

Однако сбыть запрещенные вещества злоумышленницы не успели - их противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками наркоконтроля.

Теперь 30-летняя и 49-летняя жительницы Тулы обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд.