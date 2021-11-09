В Туле днем 9 ноября ожидается снег: автолюбителям пора переходить на зимнюю резину

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В Туле сегодня, 9 ноября, днем ожидается снег, при этом температура воздуха поднимется не выше +2°C. Дальше синоптики также обещают ночные заморозки до -5, а в среду и вовсе столбик термометра не поднимется выше нуля.

Напомним автолюбителям, что не стоит тянуть со сменой резины до самой зимы, когда уже будет снег. «Переобуваться» нужно, когда среднесуточная температура опускается ниже пяти градусов тепла. В этих условиях летняя резина становится бесполезной, а ездить на ней уже опасно: шины замерзают, становятся жесткими и теряют сцепление с дорогой. Если же на дорогах появляется влажность, то задубевшие шины сразу начинают скользить.

Как считают эксперты, немного подождать можно только тем, кто ездит на авто исключительно днем: в это время температура еще как-то подходит для летней резины. Тем же, кто выезжает на дорогу утром, вечером и ночью, срочно пора «переобуваться», ведь с первым снегом могут начаться большие проблемы.