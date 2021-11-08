Прогноз погоды в Туле на 9 ноября 2021 года

Ночью температура воздуха опустится до -3°C, днем немного потеплеет - до +4°C Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 9 ноября, в Туле синоптики прогнозируют дождь, временами может пойти снег. Ночью температура воздуха опустится до -3°C, днем немного потеплеет - до +4°C.

К вечеру небо прояснится, однако столбик термометра снова опустится ниже нуля: -1..-3°C. Ветер преимущественно северный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 13-14 метров.

Дороги утром влажные, днем может быть тающий снег, будьте внимательны и осторожны. Атмосферное давление пониженное, геомагнитная активность почти не ощущается.