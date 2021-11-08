Кому в Туле отключат электричество 9 ноября

Узнайте, есть ли в списке ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 9 ноября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это коснется всех районов города, в том числе и центра. Отключение требуется для выполнения различных работ:

- текущий ремонт электрооборудования;

- обрезка деревьев;

- перетяжка проводов;

- установка узла учета и др.

Так, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома по адресам:

- ул. Степанова, 34, 34-а;

- ул. Декабристов, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Марата, 35;

- ул. Бакунина, 11;

- ул. Ложевая, 125-а;

- пер. Тростянский, 19-41;

- ул. Герцена, 134;

- ул. Демидовская, 170, 179, 179-а, 179-в, 80, 82, 84;

- ул. Пузакова, 15;

- ул. Металлургов, 3;

- ул. Доватора, 3;

- ул. М. Мазая, 2-а;

- ул. М. Горького, 27, 31, 31-а, 33, 33-а;

- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;

- ул. Смидович, 14;

- ул. Оружейная, 25, 27;

- ул. Седова, 27;

- ул. Белкина, 1-21;

- ул. Болдина, 11;

- пер. Стандартный, 1-13;

- ул. Мира, 24-а, 18-26 (чётн.);

- пер. Гусеничный, 1-22;

- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а;

- ул. Плеханова, 1-43;

- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.).

Мясново:

- 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 8-а, 10, 12, 21, 33;

- 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

- 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.);

- 18-й пр-зд, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.);

- 6-й Полюсный пр-зд, 11;

- 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.);

- 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8;

- 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28.

п. Менделеевский:

- ул. Л. Толстого, 1-9;

- ул. М. Горького, 1-13 (нечетн), 8;

- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8;

- ул. Поленова, 1-9.

п. Лихвинка:

- пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11;

- 2-й Лихвинский пр-зд, 27-40.

Завод ТБО (2 РПА, Насосная станция пожаротушения).