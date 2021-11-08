В Богородицком районе на трассе заснул водитель «Hyundai»: пострадала 7-летняя девочка

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на трассе водитель «Hyundai» заснул за рулем. В аварии пострадала 7-летняя девочка.

ДТП произошло утром 7 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция. Около 08:15 на 244 километре трассы М-4 «Дон» 43-летний мужчина, будучи за рулем «Hyundai Tucson», заснул за рулем, от чего машина съехала с дороги в придорожный кювет.

В результате в ДТП травмы получила 43-летняя женщина, которую отвезли в больницу, и 7-летняя девочка - ей оказали помощь на месте. В момент аварии ребенок находился на заднем сидении в детском кресле.