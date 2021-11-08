В Туле задержали очередного «закладчика» наркотических веществ Фото: Алексей ФОКИН

Безработный 23-летний туляк совместно с подельником в апреле нынешнего года приготовил к сбыту на территории района два свертка с наркотическим средством, которые поместил в тайники-закладки. Однако сбыть запрещенные вещества злоумышленник не успел, так как его задержали сотрудники наркоконтроля по Тульской области. В результате были изъяты 5,69 граммов гашиша.

Теперь парень признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ -покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.