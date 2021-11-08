Празднование своего 90-летия Тульский ТЮЗ перенес на конец сезона Фото: соцсети

Датой создания Тульского театра юного зрителя считается 8 ноября 1931 года, когда был дан первый спектакль Тульского инструктивно-педагогического театра — «Путь далекий» по пьесе Шестакова.

В то время театр не имел своей сцены, а здание бывшего Народного дома на улице Коминтерна, в котором он с тех пор и располагается, ТЮЗу передали лишь в 1936 году.

Торжества по случаю 90-летия из-за сложной эпидемиологической обстановки перенесли на конец сезона 2021–2022. Пока же театр продолжает давать выездные спектакли и работать в онлайн-формате, организовывая трансляции архивных спектаклей и читки пьес в интернет-эфире.