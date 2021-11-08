За неделю в Тульской области поймали 86 пьяных водителей

За неделю с 1 по 7 ноября в Тульской области выявили 32 481 нарушений ПДД Фото: материалы пресс-служб

За неделю с 1 по 7 ноября в Тульской области выявили 32 481 нарушений ПДД. Из них сотрудники тульской Госавтоинспекции обнаружили:

- 26 764 водителя превысили скорость или выехали на полосу встречного движения;

- 50 автолюбителей неправильно перевозили детей;

- 62 человека не пропустили пешеходов;

- 255 пешеходов нарушили ПДД;

- 23 водителя сели за руль без прав.

Кроме того, 86 человек задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 36 от теста на алкоголь отказались.

Также 5 241 административный материал составлен за иные нарушения Правил дорожного движения, и 203 транспортных средства отправились на штрафстоянку.